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Тарас живой: сети взволновала ошибка в Twitter-сообщении Порошенко

Тарас живой: сети взволновала ошибка в Twitter-сообщении Порошенко

Киев  •  УНН

 • 42098 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Пользователи социальных сетей активно обсуждают ошибку, вероятно допущенную в сообщении в микроблоге Twitter Президента Украины Петра Порошенко, пишет УНН.

“Борьбе за свободу, свободу и демократию нашего народа посвятили себя и другие правозащитники — и Мустафа Джемилев, и те, кто не дожил до наших дней, — Вячеслав Чорновил и Левко Лукьяненко”, — именно такое сообщение размещено в аккаунте.

Однако, как утверждают пользователи социальных сетей, в оригинале сообщения упоминался не Вячеслав Чорновил, а его сын Тарас.

В комментариях под сообщение Порошенко пользователи довольно живо обсуждали ошибку, в частности вспоминая “смерть” журналиста Аркадия Бабченко. Также пользователи радуются, что Тарас Чорновил жив.

Комментарии распространяются и в других социальных сетях. Сам Тарас пока не отреагировал на эту ошибку.

Украинские Национальные Новости

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