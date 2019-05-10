Нищуку дали орден князя Ярослава Мудрого
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня міністра культури України Євгена Нищука. Про йдеться в указі Президента №188/2019 про відзначення державними нагородами України, передає УНН.
"За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Нищука Євгена Миколайовича - Міністра культури України", - сказано у документі.
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Нагадаємо, прес-секретарю Президента України Святославу Цеголку дали орден "За заслуги" ІІІ ступеня.