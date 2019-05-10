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22 березня, 17:51 • 57197 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 106339 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 93380 перегляди

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22 березня, 14:14 • 94436 перегляди

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 99707 перегляди

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У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154387 перегляди

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Нищуку дали орден князя Ярослава Мудрого

Нищуку дали орден князя Ярослава Мудрого

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня міністра культури України Євгена Нищука. Про йдеться в указі Президента №188/2019 про відзначення державними нагородами України, передає УНН.

"За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Нищука Євгена Миколайовича - Міністра культури України", - сказано у документі.

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Нагадаємо, прес-секретарю Президента України Святославу Цеголку дали орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Українські Національні Новини

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