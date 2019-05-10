Нищуку дали орден князя Ярослава Мудрого
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени министра культуры Украины Евгения Нищука. Об этом говорится в указе Президента №188/2019 о награждении государственными наградами Украины, передает УНН.
"За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Нищука Евгения Николаевича - Министра культуры Украины", - сказано в документе.
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Напомним, пресс-секретарю Президента Украины Святославу Цеголко дали орден "За заслуги" III степени.