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Советник Зеленского о штрафе: надо отвечать за свои действия

Киев  •  УНН

 • 19558 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Нужно отвечать за свои действия. Это первый пример, когда Президент, фактически избранный Президент, понес наказание в той форме, в которой мы сегодня видели. Об этом сказал советник Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, комментируя решение суда о штрафе новоизбранного Президента в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"То, что произошло (показ заполненного бюллетеня - ред.) - это не было задумкой. Журналисты попросили подождать, чтобы снять момент опускания бюллетеня в урну. Да, это нарушение законодательства, это все признали, и сам Зеленский. Я считаю, абсолютно правильным то, что приехала полиция и отреагировала на то, что было показано по телевидению. Был наложен штраф. В этой ситуации, нужно отвечать за свои действия. Это первый пример, когда Президент, фактически избранный президент, понес наказание в той форме, в которой мы сегодня видели", - рассказал Разумков.

Он отметил, что закон должен быть одинаков для всех.

Напомним, 13 мая районный суд города Киева начал рассмотрение дела в отношении новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского без его присутствия.

Так, на кандидата в президенты Владимира Зеленского был составлен админпротокол по статье 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал УНН, суд признал Зеленского виноватым в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 850 грн.

Кроме того, суд обязал заплатить его судебный сбор в размере 384,4 грн.

Как сообщал УНН, адвокаты Зеленского рассматривают возможность апелляции на постановление суда.

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