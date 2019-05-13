Советник Зеленского о штрафе: надо отвечать за свои действия

КИЕВ. 13 мая. УНН. Нужно отвечать за свои действия. Это первый пример, когда Президент, фактически избранный Президент, понес наказание в той форме, в которой мы сегодня видели. Об этом сказал советник Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, комментируя решение суда о штрафе новоизбранного Президента в эфире одного из телеканалов, передает УНН.