Зеленському оголосили штраф за демонстрацію бюлетеня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський має заплатити штраф у розмірі 1234,4 грн за демонстрацію свого заповненого виборчого бюлетеня, передає кореспондент УНН.
Таке рішення прийняв суд сьогодні, 13 травня, визнавши Зеленського винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зокрема, суд оштрафував Зеленського на 50 неоподаткованих мінімумів, а саме – 850 грн, а також зобов’язав його заплатити судовий збір у розмірі 384,4 грн.
Нагадаємо, на кандидата у президенти України Володимира Зеленського представники поліції склали акт адміністративного правопорушення за статтею 212-10 КУпАП щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.
Зокрема, під час другого туру виборів 21 квітня Зеленський на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва показав свій заповнений бюлетень.
Частина 1 статті 7 Закону про вибори президента забороняє фото і відеофіксацію результатів волевиявлення. Закон також забороняє демонстрацію результатів голосування на дільниці, оскільки це є порушенням таємниці голосування.
У поліції повідомили, що матеріали будуть передані на розгляд суду.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 13 травня, суд почав розгляд справи без Зеленського.