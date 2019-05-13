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Зеленському оголосили штраф за демонстрацію бюлетеня

Зеленському оголосили штраф за демонстрацію бюлетеня

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський має заплатити штраф у розмірі 1234,4 грн за демонстрацію свого заповненого виборчого бюлетеня, передає кореспондент УНН.

Таке рішення прийняв суд сьогодні, 13 травня, визнавши Зеленського винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення за ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, суд оштрафував Зеленського на 50 неоподаткованих мінімумів, а саме – 850 грн, а також зобов’язав його заплатити судовий збір у розмірі 384,4 грн.

Нагадаємо, на кандидата у президенти України Володимира Зеленського представники поліції склали акт адміністративного правопорушення за статтею 212-10 КУпАП щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.

Зокрема, під час другого туру виборів 21 квітня Зеленський на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва показав свій заповнений бюлетень.

Частина 1 статті 7 Закону про вибори президента забороняє фото і відеофіксацію результатів волевиявлення. Закон також забороняє демонстрацію результатів голосування на дільниці, оскільки це є порушенням таємниці голосування.

У поліції повідомили, що матеріали будуть передані на розгляд суду.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 13 травня, суд почав розгляд справи без Зеленського.

Українські Національні Новини

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