Зеленскому объявили штраф за демонстрацию бюллетеня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский должен заплатить штраф в размере 1234,4 грн за демонстрацию своего заполненного избирательного бюллетеня, передает корреспондент УНН.
Такое решение принял суд сегодня, 13 мая, признав Зеленского виновным в совершении административного правонарушения по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В частности, суд оштрафовал Зеленского на 50 необлагаемых минимумов, а именно - 850 грн, а также обязал его заплатить судебный сбор в размере 384,4 грн.
Напомним, на кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского представители полиции составили акт административного правонарушения по статье 212-10 КУоАП относительно незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования.
В частности, во время второго тура выборов 21 апреля Зеленский на избирательном участке в Оболонском районе Киева показал свой заполненный бюллетень.
Часть 1 статьи 7 Закона о выборах президента запрещает фото и видеофиксацию результатов волеизъявления. Закон также запрещает демонстрацию результатов голосования на участке, поскольку это является нарушением тайны голосования.
В полиции сообщили, что материалы будут переданы на рассмотрение суда.
Как сообщал УНН, сегодня, 13 мая, суд начал рассмотрение дела без Зеленского.