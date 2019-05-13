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Зеленскому объявили штраф за демонстрацию бюллетеня

Зеленскому объявили штраф за демонстрацию бюллетеня

Киев  •  УНН

 • 21014 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский должен заплатить штраф в размере 1234,4 грн за демонстрацию своего заполненного избирательного бюллетеня, передает корреспондент УНН.

Такое решение принял суд сегодня, 13 мая, признав Зеленского виновным в совершении административного правонарушения по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, суд оштрафовал Зеленского на 50 необлагаемых минимумов, а именно - 850 грн, а также обязал его заплатить судебный сбор в размере 384,4 грн.

Напомним, на кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского представители полиции составили акт административного правонарушения по статье 212-10 КУоАП относительно незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования.

В частности, во время второго тура выборов 21 апреля Зеленский на избирательном участке в Оболонском районе Киева показал свой заполненный бюллетень.

Часть 1 статьи 7 Закона о выборах президента запрещает фото и видеофиксацию результатов волеизъявления. Закон также запрещает демонстрацию результатов голосования на участке, поскольку это является нарушением тайны голосования.

В полиции сообщили, что материалы будут переданы на рассмотрение суда.

Как сообщал УНН, сегодня, 13 мая, суд начал рассмотрение дела без Зеленского.

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