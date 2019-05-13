Суд почав розгляд справи без Зеленського

Так, сторона захисту Зеленського повідомила, що їхній підзахисний не зміг з’явитися у суді, тому адвокати попросили розглянути справу без нього.

Зазначимо, на кандидата у президенти Володимира Зеленського було складено адмінпротокол за статтею 212-10 (Порушення обмеження щодо ведення передвиборної агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, під час другого туру виборів 21 квітня Зеленський на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва показав свій заповнений бюлетень.

Нагадаємо, на кандидата у президенти України Володимира Зеленського представники поліції склали акт адміністративного правопорушення щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.

Частина 1 статті 7 Закону про вибори президента забороняє фото і відеофіксацію результатів волевиявлення. Закон також забороняє демонстрацію результатів голосування на дільниці, оскільки це є порушенням таємниці голосування.

У поліції повідомили, що матеріали будуть передані на розгляд суду.