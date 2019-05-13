Суд почав розгляд справи без Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Оболонський районний суд міста Києва почав розгляд справи щодо новообраного Президента України Володимира Зеленського без його присутності, передає кореспондент УНН.
Так, сторона захисту Зеленського повідомила, що їхній підзахисний не зміг з’явитися у суді, тому адвокати попросили розглянути справу без нього.
Зазначимо, на кандидата у президенти Володимира Зеленського було складено адмінпротокол за статтею 212-10 (Порушення обмеження щодо ведення передвиборної агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зокрема, під час другого туру виборів 21 квітня Зеленський на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва показав свій заповнений бюлетень.
Нагадаємо, на кандидата у президенти України Володимира Зеленського представники поліції склали акт адміністративного правопорушення щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.
Частина 1 статті 7 Закону про вибори президента забороняє фото і відеофіксацію результатів волевиявлення. Закон також забороняє демонстрацію результатів голосування на дільниці, оскільки це є порушенням таємниці голосування.
У поліції повідомили, що матеріали будуть передані на розгляд суду.