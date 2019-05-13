Суд начал рассмотрение дела без Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Оболонский районный суд Киева начал рассмотрение дела по вновь избранного Президента Украины Владимира Зеленского без его присутствия, передает корреспондент УНН.
Так, сторона защиты Зеленского сообщила, что их подзащитный не смог явиться в суде, поэтому адвокаты попросили рассмотреть дело без него.
Отметим, на кандидата в президенты Владимира Зеленского был составлен админпротокол по статье 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В частности, во время второго тура выборов 21 апреля Зеленский на избирательном участке в Оболонском районе Киева показал свой заполненный бюллетень.
Напомним, на кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского представители полиции составили акт административного правонарушения по незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования.
Часть 1 статьи 7 Закона о выборах президента запрещает фото и видеофиксацию результатов волеизъявления. Закон также запрещает демонстрацию результатов голосования на участке, поскольку это является нарушением тайны голосования.
В полиции сообщили, что материалы будут переданы на рассмотрение суда.