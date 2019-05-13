Адвокати Зеленського розглядають можливість апеляції на постанову суду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Сторона захисту новообраного Президента України Володимира Зеленського обдумує можливість подання апеляції на сьогоднішню постанову суду, в якій Зеленського визнано винуватим у незаконній передвиборчій агітації, передає кореспондент УНН.
“Стосовно того, чи ми будемо оскаржувати постанову, це треба подумати, у нас є ще певний час, необхідно порадитися з нашим довірителем Володимиром Олександровичем, а далі будемо вже приймати рішення”, — зазначив адвокат після судового засідання.
Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, Оболонський районний суд міста Києва почав розгляд справи щодо новообраного Президента України Володимира Зеленського без його присутності.
Так, на кандидата у президенти Володимира Зеленського було складено адмінпротокол за статтею 212-10 (Порушення обмеження щодо ведення передвиборної агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як повідомляв УНН, суд визнав Зеленського винуватим у скоєнні адмінправопорушення та оштрафував на 850 грн.
Крім того, суд зобов’язав заплатити його судовий збір у розмірі 384,4 грн.