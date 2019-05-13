Адвокаты Зеленского рассматривают возможность апелляции на постановление суда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Сторона защиты новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского обдумывает возможность подачи апелляции на сегодняшнее постановление суда, в котором Зеленский признан виновным в незаконной предвыборной агитации, передает корреспондент УНН.
"Относительно того, мы будем обжаловать постановление, это надо подумать, у нас есть еще некоторое время, необходимо посоветоваться с нашим доверителем Владимиром Александровичем, а дальше будем уже принимать решение", - отметил адвокат после судебного заседания.
Напомним, сегодня, 13 мая, районный суд города Киева начал рассмотрение дела по новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому без его присутствия.
Так, на кандидата в президенты Владимира Зеленского был составлен админпротокол по статье 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщал УНН, суд признал Зеленского виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 850 грн.
Кроме того, суд обязал заплатить его судебный сбор в размере 384,4 грн.