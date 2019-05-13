Радник Зеленського про штраф: треба відповідати за свої дії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Потрібно відповідати за свої дії. Це перший приклад, коли Президент, фактично вибраний Президент, поніс покарання в тій формі, в якій ми сьогодні бачили. Про це сказав радник Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков, коментуючи рішення суду про штраф для новообраного Президента в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Те що відбулось (показ заповненого бюлетеня — ред.) — це не було задумкою. Журналісти попросили почекати, аби зняти момент опускання бюлетеня в урну. Так це порушення законодавства, це всі визнали, і сам Зеленський. Я вважаю, абсолютно правильним те, що приїхала поліція і відреагувала на те, що було показано по телебаченню. Був накладений штраф. У цій ситуації, потрібно відповідати за свої дії. Це перший приклад, коли Президент, фактично вибраний президент, поніс покарання в тій формі, в якій ми сьогодні бачили”, — розповів Разумков.
Він наголосив, що закон має бути однаковий для всіх.
Нагадаємо, 13 травня Оболонський районний суд міста Києва почав розгляд справи щодо новообраного Президента України Володимира Зеленського без його присутності.
Так, на кандидата у президенти Володимира Зеленського було складено адмінпротокол за статтею 212-10 (Порушення обмеження щодо ведення передвиборної агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як повідомляв УНН, суд визнав Зеленського винуватим у скоєнні адмінправопорушення та оштрафував на 850 грн.
Крім того, суд зобов’язав заплатити його судовий збір у розмірі 384,4 грн.
Як повідомляв УНН, адвокати Зеленського розглядають можливість апеляції на постанову суду.