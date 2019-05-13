Радник Зеленського про штраф: треба відповідати за свої дії

КИЇВ. 13 травня. УНН. Потрібно відповідати за свої дії. Це перший приклад, коли Президент, фактично вибраний Президент, поніс покарання в тій формі, в якій ми сьогодні бачили. Про це сказав радник Володимира Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков, коментуючи рішення суду про штраф для новообраного Президента в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.