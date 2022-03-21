Радиационное состояние в чернобыльской зоне может существенно ухудшиться: по каким причинам

Детали

"В настоящее время автоматизированная система контроля радиационного состояния в зоне отчуждения не работает. Отсутствуют данные о текущем состоянии радиационного загрязнения окружающей среды в зоне отчуждения, что делает невозможным адекватное реагирование на угрозы ухудшения радиационной ситуации", — говорится в сообщении.

Кроме того, пожарные службы, которые тушат лесные пожары в чернобыльской зоне, сейчас не имеют возможности выполнять свои функции.

Лесные пожары в холодный период года — нетипичное явление для зоны отчуждения. Есть большая вероятность того, что в весенне-летний период интенсивности лесных пожаров в зоне отчуждения могут достичь максимально возможных пределов, что приведет (при отсутствии каких-либо противопожарных мер) к почти полному выгоранию радиоактивно загрязненных лесов в зоне отчуждения и, соответственно, к значительному ухудшению радиационной обстановки в Украине и во всей Европе.

Напомним

20 марта провели частичную ротацию персонала Чернобыльской АЭС и эвакуировали людей, которые находились на территории оккупированной станции.