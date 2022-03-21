Радіаційний стан у чорнобильській зоні може суттєво погіршитися: з яких причин
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Найближчим часом радіаційний стан в зоні відчуження та за її межами, зокрема не лише в Україні, може суттєво погіршитися. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держатомрегулювання.
Деталі
"На даний час автоматизована система контролю радіаційного стану в зоні відчуження не працює. Відсутні дані про поточний стан радіаційного забруднення навколишнього середовища в зоні відчуження, що унеможливлює адекватне реагування на загрози погіршення радіаційної ситуації", — ідеться у повідомленні.
Окрім того, пожежні служби, які гасять лісові пожежі в чорнобильській зоні, зараз не мають можливості виконувати свої функції.
Лісові пожежі в холодний період року нетипове явище для зоні відчуження. Є велика ймовірність того, що у весняно-літній період інтенсивності лісових пожеж в зоні відчуження можуть досягнути максимально можливих меж, що призведе (за відсутності будь-яких протипожежних заходів) до майже повного вигорання радіоактивно забруднених лісів в зоні відчуження і, відповідно, до значного погіршення радіаційного стану в Україні та у всій Європі.
Нагадаємо
20 березня провели часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуювали людей, які перебували на території окупованої станції.