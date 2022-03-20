На ЧАЕС провели часткову ротацію персоналу та евакуацію людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні провели часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуювали осіб, які перебували на території окупованої станції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".
Деталі
Як повідомили, сьогодні вдалося вивезти 64 особи:
• 50 осіб змінного персоналу ЧАЕС
• 9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворого)
• 1 працівника Держаної служби надзвичайних ситуацій
• 4 "сталкери"
Цитата
"На заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС відправилося 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обовʼязків та для забезпечення функціонування підприємства. Нагадаємо, що персонал перебував на робочих місцях близько 600 годин, героїчно виконуючи свої професійні обовʼязки та підтримуючи належний рівень безпеки", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
Внаслідок дій російських окупантів Чорнобильську атомну електростанцію 9 березня було знеструмлено, внаслідок чого всі об’єкти зони відчуження залишилися без електропостачання.
10 березня стало відомо, що у МАГАТЕ припинили надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобильській АЕС та Запорізькій АЕС.
13 березня на Чорнобильській атомній електростанції було відновлено електропостачання, що дало змогу системам охолодження відпрацьованих ядерних збірок працювати у штатному режимі.
Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що російські окупанти використовують Запорізьку та Чорнобильську АЕС як військові бази.