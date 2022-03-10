МАГАТЕ втратило контроль над ядерним матеріалом ЧАЕС та ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Міжнародній агенції з атомної енергії у Twitter повідомили, що з Чорнобильської та Запорілької АЕС перестала поступати інформація. Про це інформує УНН.
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"У МАГАТЕ перестали надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобільській АЕС та Запорізькій АЕС", - йдеться у повідомленні організації.
Генеральний директор висловив глибоке занепокоєння з приводу такого розвитку ситуації, оскільки "забезпечення всіх ядерних об'єктів надійним зовнішнім електропостачанням від електромережі" є одним із семи невід'ємних компонентів ядерної та фізичної ядерної безпеки.
Однак у випадку з Чорнобильською АЕС, за його словами, МАГАТЕ погодилося з українським регулюючим органом у тому, що її відключення від електромережі не вплине на основні функції безпеки на майданчику, де розташовані різні об'єкти поводження з радіоактивними відходами.
Зокрема, що стосується сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику, то обсяг охолоджувальної води в басейні є достатнім для забезпечення ефективного відведення тепла, що генерується відпрацьованим паливом, без необхідності електропостачання. На майданчику також є резервні аварійні джерела живлення з дизельними генераторами та акумуляторами.
Нагадаємо
Ситуація на Запорізькій АЕС: у мережі два енергоблоки, змін радіаційного стану не зафіксовано.