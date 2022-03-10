МАГАТЕ втратило контроль над ядерним матеріалом ЧАЕС та ЗАЕС

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 58473 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 121373 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 149954 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 201006 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 194934 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 183859 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 156506 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118205 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110519 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 330170 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 49313 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 52012 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 40205 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 46699 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 41723 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 205591 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 330152 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 588277 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 530365 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 729410 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 57805 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 98696 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 125906 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 148557 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 161774 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

МАГАТЕ втратило контроль над ядерним матеріалом ЧАЕС та ЗАЕС

МАГАТЕ втратило контроль над ядерним матеріалом ЧАЕС та ЗАЕС

Київ • УНН

 • 111035 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. У Міжнародній агенції з атомної енергії у Twitter повідомили, що з Чорнобильської та Запорілької АЕС перестала поступати інформація. Про це інформує УНН.

Цитата

"У МАГАТЕ перестали надходити дані із систем гарантій, встановлених для моніторингу ядерного матеріалу на Чорнобільській АЕС та Запорізькій АЕС", - йдеться у повідомленні організації.

Генеральний директор висловив глибоке занепокоєння з приводу такого розвитку ситуації, оскільки "забезпечення всіх ядерних об'єктів надійним зовнішнім електропостачанням від електромережі" є одним із семи невід'ємних компонентів ядерної та фізичної ядерної безпеки.

Однак у випадку з Чорнобильською АЕС, за його словами, МАГАТЕ погодилося з українським регулюючим органом у тому, що її відключення від електромережі не вплине на основні функції безпеки на майданчику, де розташовані різні об'єкти поводження з радіоактивними відходами.

Зокрема, що стосується сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику, то обсяг охолоджувальної води в басейні є достатнім для забезпечення ефективного відведення тепла, що генерується відпрацьованим паливом, без необхідності електропостачання. На майданчику також є резервні аварійні джерела живлення з дизельними генераторами та акумуляторами.

Нагадаємо

Ситуація на Запорізькій АЕС: у мережі два енергоблоки, змін радіаційного стану не зафіксовано.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,602.10
Золото
$3,146.72
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.33