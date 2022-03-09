Чим загрожує знеструмлення ЧАЕС: пояснення Енергоатому
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Внаслідок знеструмлення Чорнобильської атомної електростанції всі об’єкти Зони відчуження залишилися без електропостачання. Пояснення, чим це загрожує, надає Енергоатом, пише УНН.
Цитата
"Високовольтна лінія 750 кВ ЧАЕС – Київська внаслідок пошкодження окупантами наразі відключена. Таким чином, Чорнобильська станція та всі ядерні об‘єкти Зони відчуження залишилися без електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Пояснюється, що на сховищі відпрацьованого ядерного палива-1 зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження. Яке можливе лише за наявності електропостачання.
Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи.
Крім того, як вказано, не працюватиме вентиляція на об‘єкті. Весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання.
Також, як зазначається, не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду.
Наразі тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення.
Знеструмлене і місто Славутич.
Доповнення
Внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання.