Чем грозит обесточивание ЧАЭС: объяснение Энергоатома

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"Высоковольтная линия 750 кВ ЧАЭС-Киевская в результате повреждения оккупантами сейчас отключена. Таким образом, Чернобыльская станция и все ядерные объекты Зоны отчуждения остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Детали

Объясняется, что на хранилище отработанного ядерного топлива-1 хранится около 20 тысяч отработавших топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении. Которое возможно только при наличии электроснабжения.

Если же его не будет, то насосы не будут выполнять охлаждение. Как следствие - возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы.

Кроме того, как указано, не будет работать вентиляция на объекте. Весь персонал, который там находится, получит опасную дозу излучения.

Также, как отмечается, не работает система пожаротушения, и это огромный риск в случае пожара, который может произойти вследствие попадания снаряда.

Сейчас продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и восстановление энергопитания.

Обесточен и город Славутич.

Дополнение

В результате действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталось без электроснабжения.