Чорнобильську АЕС повністю знеструмлено – Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Внаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання. Про це повідомила пресслужба Укренерго, інформує УНН.
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"Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено. "Укренерго" моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
МАГАТЕ втратило зв'язок із дистанційною передачею даних із захисних систем моніторингу, встановлених на Чорнобильській АЕС.