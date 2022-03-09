Чорнобильську АЕС повністю знеструмлено – Укренерго

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"Бойові дії тривають, що наразі унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено. "Укренерго" моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

МАГАТЕ втратило зв'язок із дистанційною передачею даних із захисних систем моніторингу, встановлених на Чорнобильській АЕС.