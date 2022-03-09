Чернобыльская АЭС полностью обесточена – Укрэнерго

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"Боевые действия продолжаются, что сейчас делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич также обесточен. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", - говорится в сообщении.

Напомним

МАГАТЭ потеряло связь с дистанционной передачей данных из защитных систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС.