Чернобыльская АЭС полностью обесточена – Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Вследствие действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, информирует УНН.
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"Боевые действия продолжаются, что сейчас делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич также обесточен. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", - говорится в сообщении.
Напомним
МАГАТЭ потеряло связь с дистанционной передачей данных из защитных систем мониторинга, установленных на Чернобыльской АЭС.