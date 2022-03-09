МАГАТЕ втратило зв’язок із захисними системами моніторингу на ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. МАГАТЕ втратило зв'язок із дистанційною передачею даних із захисних систем моніторингу, встановлених на Чорнобильській АЕС. Станція перестала передавати інформацію до агентства, повідомляється у щоденному звіті 8 березня, пише УНН.
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Наразі МАГАТЕ вивчає стан інших українських захисних систем моніторингу.
Гендиректор агентства Маріано Гроссі також звернув увагу на ситуацію з персоналом ЧАЕС, які перебувають на об’єкті з початку захоплення станції російськими військовими. За даними українського регулятора, 210 працівників мають обмежений доступ до їжі та води, а також медикаментів. Зв’язок з ними наразі підтримують через електронну пошту.
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“Я глибоко стурбований важкою та напруженою ситуацією, з якою стикається персонал Чорнобильської атомної електростанції, та потенційними ризиками, які це несе для ядерної безпеки. Я закликаю сили, які ефективно контролюють ділянку, терміново сприяти безпечній ротації там персоналу”, - наголосив він.
Український регулятор наполягає на необхідності отримати міжнародну підтримку для підготовки плану заміни нинішнього персоналу та забезпечення об'єкта ефективною системою ротації.
Раніше
4 березня МАГАТЕ оголосило про намір прибути до України для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції.