МАГАТЭ потеряло связь с защитными системами мониторинга на ЧАЭС

Детали

Сейчас МАГАТЭ изучает состояние других украинских защитных систем мониторинга.

Гендиректор агентства Мариано Гросси также обратил внимание на ситуацию с персоналом ЧАЭС, находящимся на объекте с начала захвата станции российскими военными. По данным украинского регулятора, 210 работников имеют ограниченный доступ к пище и воде, а также медикаментам. Связь с ними сейчас поддерживают через электронную почту.

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“Я глубоко обеспокоен тяжелой и напряженной ситуацией, с которой сталкивается персонал Чернобыльской атомной электростанции, и потенциальными рисками, которые это несет для ядерной безопасности. Я призываю силы, которые эффективно контролируют участок, срочно способствовать безопасной ротации там персонала”, - подчеркнул он.

Украинский регулятор настаивает на необходимости получить международную поддержку для подготовки плана замены нынешнего персонала и обеспечения объекта эффективной системой ротации.

Ранее

4 марта МАГАТЭ объявило о намерении прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции.