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Так само як і ЧАЕС: окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу

Так само як і ЧАЕС: окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу

Київ • УНН

 • 90975 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу, так само як і Чорнобильську АЕС. Про це повідомив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає УНН.

Цитата

“Залишається захопленою Запорізька атомна електростанція (Енергодар), яка є найбільшою в Європі - шість енергоблоків по 1 тис. МВт кожен. Як і ситуація у Чорнобильській зоні - там декілька об'єктів, включаючи саму станцію, яка на початку двохтисячних років виведена з експлуатації, та сховище відпрацьованого ядерного палива, об'єкти по поводженню з радіоактивними відходами. Вони захоплені і контролюються російськими загарбниками", - повідомив Котін.

Деталі

Він нагадав, що водночас на ЗАЕС загарбники розпочали підривати військові боєприпаси.

На запитання, чим загрожує використання Запорізької АЕС російськими терористами як військової бази, Котін відповів: “На ЗАЕС та ж ситуація, що і в Чорнобильській. Тільки там вже шість енергоблоків і дуже багато ядерного матеріалу. На кожному реакторі, на кожному енергоблоці активна зона повністю завантажена паливом, і при кожному реакторі є басейн витримки відпрацьованого ядерного палива. Тобто ви маєте шість енергоблоків, і на кожному дуже багато відпрацьованого ядерного матеріалу. Що загарбники робитимуть з цим матеріалом, одному богу відомо”.

Він наголосив, що якщо вони зараз все залишать в нинішньому вигляді, то нічого страшного не відбудеться.

“Вони поки що не втручаються в роботу нашого персоналу. Але ж там є сховище відпрацьованого ядерного палива. В ньому зберігаються 173 контейнери, до 24-х зборок відпрацьованого ядерного палива в кожному контейнері. І якщо реактор, наприклад, захищений зовнішньою стіною реакторного відділення, вона досить товста, потім спеціальний контайнмент (захисна оболонка), передбачений на випадок аварії, щоб усе залишалось всередині, потім ще сам корпус реактора. Всього цього, до речі, немає в проекті Чорнобильської АЕС”, - сказав Котін.

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Він зазначив, що Запорізька АЕС більш захищена.

"Тобто якщо ви будете обстрілювати це (ЗАЕС - ред.), то вам потрібно пробити кілька бар'єрів, перш ніж ви дістанетесь до паливних елементів і спровокуєте радіаційну аварію. А в сховище достатньо один раз влучити, і у вас буде викид цих радіоактивних матеріалів. Ситуація погана. Те, що вони рвуть боєприпаси у безпосередній близькості до майданчика АЕС, це взагалі. Інших слів, як "мавпа з гранатою" тут немає. Але вона при цьому керує ситуацією — всі технічні спеціалісти й експерти мусять свої дії погоджувати з їх військовим командором. Але він в цьому не розуміється — для нього все одно, що обстріляти ядерний об'єкт з танку, що підірвати там боєприпаси", - розповів Котін.

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