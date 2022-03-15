На Запорізькій АЕС перебуває до 900 окупантів

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"АЕС все ще керує український персонал станції. Але вони повинні узгоджувати всі свої дії з російськими військовими. Окупанти навіть не уявляють, з чим мають справу. Ми змушені тільки відповідати на їхні накази. Наприклад, вчора: у них є зона вторгнення, яку вони оточили і з якої вони стріляють. Прямо напроти атомної станції дуже близько знаходиться енергоблок №1, поруч з ним вони підірвали металевий ящик. Вибух був гучним. Наслідки цих дій можуть бути жахливими", – сказав керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Нагадаємо

14 березня російські окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля зруйнованого навчально-тренувального центру та енергоблоку №1.