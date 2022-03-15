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На Запорізькій АЕС перебуває до 900 окупантів

На Запорізькій АЕС перебуває до 900 окупантів

Київ • УНН

 • 105337 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. На Запорізькій атомній електростанції перебуває від 500 до 900 російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Енергоатом.

Цитата

"АЕС все ще керує український персонал станції. Але вони повинні узгоджувати всі свої дії з російськими військовими. Окупанти навіть не уявляють, з чим мають справу. Ми змушені тільки відповідати на їхні накази. Наприклад, вчора: у них є зона вторгнення, яку вони оточили і з якої вони стріляють. Прямо напроти атомної станції дуже близько знаходиться енергоблок №1, поруч з ним вони підірвали металевий ящик. Вибух був гучним. Наслідки цих дій можуть бути жахливими", – сказав керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Нагадаємо

14 березня російські окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля зруйнованого навчально-тренувального центру та енергоблоку №1.

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