Окупанти підірвали боєприпаси на ЗАЕС

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"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1", — ідеться у повідомленні.

Під час вибухів персонал покидав робочі місця.

Як зазначили, окупанти планують і далі здійснювати підриви на ЗАЕС — найбільшому ядерному об'єкті Європи.

Нагадаємо

4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа.

Наразі ЗАЕС перебуває під контролем окупантів.