Окупанти підірвали боєприпаси на ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля зруйнованого навчально-тренувального центру та енергоблоку №1. Про це повідомляє УНН із посиланням на Енергоатом.
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"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1", — ідеться у повідомленні.
Під час вибухів персонал покидав робочі місця.
Як зазначили, окупанти планують і далі здійснювати підриви на ЗАЕС — найбільшому ядерному об'єкті Європи.
Нагадаємо
4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілів виникла пожежа.
Наразі ЗАЕС перебуває під контролем окупантів.