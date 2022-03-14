Оккупанты подорвали боеприпасы на ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Энергоатом.
Детали
"Рашистские придурки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1", — говорится в сообщении.
Во время взрывов персонал покидал рабочие места.
Как отметили, оккупанты планируют и дальше осуществлять подрывы на ЗАЭС — крупнейшем ядерном объекте Европы.
Напомним
4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС. В результате обстрелов возник пожар.
Сейчас ЗАЭС находится под контролем оккупантов.