Оккупанты подорвали боеприпасы на ЗАЭС

Детали

"Рашистские придурки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1", — говорится в сообщении.

Во время взрывов персонал покидал рабочие места.

Как отметили, оккупанты планируют и дальше осуществлять подрывы на ЗАЭС — крупнейшем ядерном объекте Европы.

Напомним

4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС. В результате обстрелов возник пожар.

Сейчас ЗАЭС находится под контролем оккупантов.