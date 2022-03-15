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На Запорожской АЭС находится до 900 оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. На Запорожской атомной электростанции находится от 500 до 900 российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Энергоатом.

Цитата

"АЭС все еще руководит украинский персонал станции. Но они должны согласовывать все свои действия с российскими военными. Оккупанты даже не представляют, с чем имеют дело. Мы вынуждены только отвечать на их приказы. Например, вчера: у них есть зона вторжения, которую они окружили и из которой они стреляют. Прямо напротив атомной станции очень близко находится энергоблок №1, рядом с ним они взорвали металлический ящик. Взрыв был громким. Последствия этих действий могут быть ужасными", - сказал руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Напомним

14 марта российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.

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