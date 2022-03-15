На Запорожской АЭС находится до 900 оккупантов

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"АЭС все еще руководит украинский персонал станции. Но они должны согласовывать все свои действия с российскими военными. Оккупанты даже не представляют, с чем имеют дело. Мы вынуждены только отвечать на их приказы. Например, вчера: у них есть зона вторжения, которую они окружили и из которой они стреляют. Прямо напротив атомной станции очень близко находится энергоблок №1, рядом с ним они взорвали металлический ящик. Взрыв был громким. Последствия этих действий могут быть ужасными", - сказал руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Напомним

14 марта российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.