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Так же как и ЧАЭС: оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу, так же как и Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает УНН.

Цитата

“Остается захваченной Запорожская атомная электростанция (Энергодар), которая является крупнейшей в Европе - шесть энергоблоков по 1 тыс. МВт каждый. Как и ситуация в Чернобыльской зоне - там несколько объектов, включая саму станцию, которая в начале двухтысячных годов выведена из эксплуатации, и хранилище отработанного ядерного топлива, объекты по обращению с радиоактивными отходами. Они захвачены и контролируются российскими захватчиками", - сообщил Котин.

Детали

Он напомнил, что одновременно на ЗАЭС захватчики начали подрывать военные боеприпасы.

На вопрос, чем грозит использование Запорожской АЭС российскими террористами в качестве военной базы, Котин ответил:

“На ЗАЭС та же ситуация, что и в Чернобыльской. Только там уже шесть энергоблоков и очень много ядерного материала. На каждом реакторе, на каждом энергоблоке активная зона полностью загружена топливом, и при каждом реакторе есть бассейн выдержки отработанного ядерного топлива. То есть вы имеете шесть энергоблоков, и на каждом очень много отработанного ядерного материала. Что захватчики будут делать с этим материалом, одному богу известно”.

Он подчеркнул, что если они сейчас все оставят в нынешнем виде, то ничего страшного не произойдет.

“Они пока не вмешиваются в работу нашего персонала. А ведь там есть хранилище отработанного ядерного топлива. В нем хранятся 173 контейнера, до 24-х сборок отработанного ядерного топлива в каждом контейнере. И если реактор, например, защищен внешней стеной реакторного отделения, она достаточно толстая, затем специальный контайнмент (защитная оболочка), предусмотренный на случай аварии, чтобы все оставалось внутри, потом еще сам корпус реактора. Всего этого, кстати, нет в проекте Чернобыльской АЭС”, - сказал Котин.

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Он отметил, что Запорожская АЭС более защищена.

"То есть если вы будете обстреливать это (ЗАэс - ред.), то вам нужно пробить несколько барьеров, прежде чем вы доберетесь до топливных элементов и спровоцируете радиационную аварию. А в хранилище достаточно один раз попасть, и у вас будет выброс этих радиоактивных материалов. Ситуация плохая. То, что они рвут боеприпасы в непосредственной близости к площадке АЭС, это вообще. Других слов, как "обезьяна с гранатой" здесь нет. Но она при этом руководит ситуацией — все технические специалисты и эксперты должны свои действия согласовывать с их военным командором. Но он в этом не разбирается — для него все равно, что обстрелять ядерный объект из танка, что взорвать там боеприпасы", - рассказал Котин.

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