На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала и эвакуацию людей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня провели частичную ротацию персонала Чернобыльской АЭС и эвакуировали людей, находившихся на территории оккупированной станции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".
Детали
Как сообщили, сегодня удалось вывезти 64 человека:
• 50 человек сменного персонала ЧАЭС
• 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольного)
• 1 работника Государственной службы чрезвычайных ситуаций
• 4 "сталкеры"
Цитата
"На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия. Напомним, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним
Вследствие действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция 9 марта была обесточена, в результате чего все объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения.
10 марта стало известно, что в МАГАТЭ прекратили поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС.
13 марта на Чернобыльской атомной электростанции было восстановлено электроснабжение, что позволило системам охлаждения отработанных ядерных сборок работать в штатном режиме.
Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что российские оккупанты используют Запорожскую и Чернобыльскую АЭС как военные базы.