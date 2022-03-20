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На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала и эвакуацию людей

На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала и эвакуацию людей

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня провели частичную ротацию персонала Чернобыльской АЭС и эвакуировали людей, находившихся на территории оккупированной станции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

Детали

Как сообщили, сегодня удалось вывезти 64 человека:

• 50 человек сменного персонала ЧАЭС
• 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольного)
• 1 работника Государственной службы чрезвычайных ситуаций
• 4 "сталкеры"

Цитата

"На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия. Напомним, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним

Вследствие действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция 9 марта была обесточена, в результате чего все объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения.

10 марта стало известно, что в МАГАТЭ прекратили поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС.

13 марта на Чернобыльской атомной электростанции было восстановлено электроснабжение, что позволило системам охлаждения отработанных ядерных сборок работать в штатном режиме.

Руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что российские оккупанты используют Запорожскую и Чернобыльскую АЭС как военные базы.

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