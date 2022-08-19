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Раде предлагают сделать военный учет женщин добровольным – Минобороны

Киев • УНН

 • 230003 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Верховной Раде предлагается сделать военный учет женщин добровольным и начать этот процесс после завершения войны. В настоящее время предложения находятся на согласовании в других министерствах. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Facebook, передает УНН.

Раде предлагают сделать военный учет женщин добровольным – Минобороны

Детали

Маляр сообщила, что обязательность постановки женщин на военный учет, имеющих определенные военно-учетные специальности – это норма Закона "О воинской обязанности и военной службе" ст. 1 п. 11. В нем определен перечень военно-учетных специальностей, но в министерстве предлагают пересмотреть его.

По ее словам, главным управлением персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины предлагается внесение следующих изменений в соответствующие законодательные и нормативные акты в части взятия женщин на военный учет:

· сокращение Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных – в соответствии с нынешними потребностями ВСУ

· добровольность постановки на военный учет женщин, получивших специальности, содержащиеся в доработанном перечне

· определить, что организация взятия женщин на военный учет в Украине начнется не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве

Маляр отметила, что в настоящее время предложения находятся на согласовании в других министерствах.

«От себя мы подготовили предложения по этим изменениям в сторону добровольности и наш вариант законопроекта находится сейчас на согласовании в других министерствах – таков порядок. Но принимать решение будет Парламент», – сообщила Маляр.

Дополнение

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что женщин будут брать на военный учет только с их согласия.

В Минобороны опровергли информацию о принудительной мобилизации женщин в Украине.

В январе Минобороны сократило перечень профессий для женщин с обязательным военным учетом.

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