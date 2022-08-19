Раді пропонують зробити військовий облік жінок добровільним – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Верховній Раді пропонують зробити військовий облік жінок добровільним та розпочати цей процес після завершення війни. Наразі пропозиції знаходяться на погодженні в інших міністерствах. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
Маляр повідомила, що обов'язковість постановки жінок на військовий облік, які мають визначені військово-облікові спеціальності - це норма Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" ст. 1 п. 11. В ньому визначений перелік військово-облікових спеціальностей, але у міністерстві пропонують переглянути його.
За її словами, головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України пропонується внесення наступних змін до відповідних законодавчих і нормативних актів в частині взяття жінок на військовий облік:
· скорочення Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних – відповідно до нинішніх потреб ЗСУ
· добровільність постановки на військовий облік жінок, які одержали спеціальності, що міститимуться у доопрацьованому переліку
· визначити, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі
Маляр зазначила, що наразі пропозиції знаходяться на погодженні в інших міністерствах.
«Від себе ми підготували пропозиції щодо цих змін у бік добровільності й наш варіант законопроекту знаходиться зараз на погодженні в інших міністерствах - такий порядок. Але приймати рішення буде Парламент», - повідомила Маляр.
Доповнення
Раніше У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.
У Міноборони спростували інформацію щодо примусової мобілізації жінок в Україні.
У січні Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком.