Совбез ООН почтил память жертв войны в Украине, чью жизнь унесла россия

Детали

Сегодня, 28 июня, Совет Безопасности ООН начал экстренное заседание по обсуждению обстрелов войсками россии гражданских объектов в Украине, говорили, в частности о вчерашнем ракетном ударе по ТЦ “Амстор” в Кременчуге, унесший жизни по меньшей мере 20 человек.

Перед делегатами выступил президент Украины Владимир Зеленский. В конце выступления он призвал Совбез ООН почтить память погибших в результате российского преступления минутой молчания.

Цитата

“Разные страны мира могут по-разному относиться к войне, к любой войне, но в каждой стране мира одинаково чтят память погибших не только военных, а каждого человека, каждого, кто погиб, детей, которые погибли, к сожалению, из-за такой трагедии, как война. Это происходит всегда. Люди с уважением и с сочувствием относятся к ушедшим и чья жизнь была несправедливо отнята. И только убийцы не чествуют память тех, кого они убили. Я прошу вас почтить память всех украинцев, кто погиб на этой войне, всех взрослых, всех наших детишек, десятки тысяч людей. Я прошу их почтить минутой молчания”, — сказал Зеленский и поднялся.

После этого делегаты встали из своих мест, даже заместитель представителя россии в ООН Дмитрий Полянский, который вчера заявлял, что трагедия в ТЦ якобы была украинской “провокацией” для привлечения внимания Запада.

Напомним

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

По данным Офиса Президента, в результате удара погибло по меньшей мере 20 человек.