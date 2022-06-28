Совбез ООН почтил память жертв войны в Украине, чью жизнь унесла россия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. После выступления президента Украины Владимира Зеленского Совет безопасности ООН почтил минутой молчания память жертв войны, которую ведет россия против Украины, информирует УНН со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.
Детали
Сегодня, 28 июня, Совет Безопасности ООН начал экстренное заседание по обсуждению обстрелов войсками россии гражданских объектов в Украине, говорили, в частности о вчерашнем ракетном ударе по ТЦ “Амстор” в Кременчуге, унесший жизни по меньшей мере 20 человек.
Перед делегатами выступил президент Украины Владимир Зеленский. В конце выступления он призвал Совбез ООН почтить память погибших в результате российского преступления минутой молчания.
Цитата
“Разные страны мира могут по-разному относиться к войне, к любой войне, но в каждой стране мира одинаково чтят память погибших не только военных, а каждого человека, каждого, кто погиб, детей, которые погибли, к сожалению, из-за такой трагедии, как война. Это происходит всегда. Люди с уважением и с сочувствием относятся к ушедшим и чья жизнь была несправедливо отнята. И только убийцы не чествуют память тех, кого они убили. Я прошу вас почтить память всех украинцев, кто погиб на этой войне, всех взрослых, всех наших детишек, десятки тысяч людей. Я прошу их почтить минутой молчания”, — сказал Зеленский и поднялся.
После этого делегаты встали из своих мест, даже заместитель представителя россии в ООН Дмитрий Полянский, который вчера заявлял, что трагедия в ТЦ якобы была украинской “провокацией” для привлечения внимания Запада.
Напомним
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
По данным Офиса Президента, в результате удара погибло по меньшей мере 20 человек.