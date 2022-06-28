Радбез ООН вшанував пам’ять жертв війни в Україні, чиє життя забрала росія
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Після виступу президента України Володимира Зеленського Рада безпеки ООН вшанувала хвилиною мовчання пам’ять жертв війни, яку веде росія проти України, інформує УНН з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.
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Сьогодні, 28 червня, Рада Безпеки ООН розпочала екстрене засідання щодо обговорення обстрілів військами росії цивільних об’єктів в Україні, говорили, зокрема про вчорашній ракетний удар по ТЦ “Амстор” в Кременчуку, який забрав життя щонайменше 20 осіб.
Перед делегатами виступив президент України Володимир Зеленський. В кінці виступу він закликав Радбез ООН вшанувати пам’ять загиблих в результаті російського злочину хвилиною мовчання.
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“Різні країни світу можуть по-різному ставитися до війни, до будь-якої війни, але в кожній країні світу однаково вшановують пам’ять загиблих не тільки військових, а кожної людини, кожної дитини, яка гине, гине, на жаль, через таку трагедію, як війна. Це відбувається завжди. Люди з повагою і зі співчуттям ставляться до тих, хто пішов і чиє життя було несправедливо забране. І тільки вбивці не вшановують пам’ять тих, кого вони вбили. Я прошу вас вшанувати пам’ять усіх українців, хто загинув на цій війні, усіх дорослих, усіх наших діточок, десятки тисяч людей. Я прошу їх вшанувати хвилиною мовчання”, — сказав Зеленський та піднявся.
Після цього делегати встали зі своїх місць, навіть заступник представника росії в ООН Дмитро Полянський, який вчора заявляв, що трагедія в ТЦ нібито була українською “провокацією” для привернення уваги Заходу.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали ракетних ударів по торговому центру у місті Кременчук. Удар було завдано двома ракетами Х-22. Вони були випущені з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 із аеродрому Курської області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За даними Офісу Президента, внаслідок удару загинуло щонайменше 20 людей.