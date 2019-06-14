Совбез ООН провел экстренное заседание из-за атаки на танкеры в Оманском заливе

Аль-Атайби отметил, что американская сторона не представила СБ ООН доказательств причастности Ирана к инциденту с возможным нападением на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

"Мы не обсуждали никаких доказательств", - заявил представитель Кувейта.

В то же время постпред США при ООН Джон Коэн подтвердил позицию Вашингтона, согласно которой ответственность за нападение на танкеры несет Иран.

"Ни одна группировка в регионе не имеет ни ресурсов, ни потенциала, чтобы действовать с такой точностью. Зато у Ирана есть оружие, экспертные данные и информация от спецслужб, чтобы сделать это", - заявил Коэн.

Напомним, Вашингтон располагает видеозаписью, на которой изображено, как лица с иранского военного корабля снимают мину, что не разорвалась, с борта одного из танкеров, которые подверглись нападению в заливе Омана.