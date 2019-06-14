Совбез ООН провел экстренное заседание из-за атаки на танкеры в Оманском заливе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Члены Совета безопасности ООН осудили атаку на два нефтяных танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, и призывают тщательно расследовать этот инцидент, но официальных решений на экстренном заседании СБ ООН принято не было. Об этом заявил представитель председательствующего сейчас в ООН Кувейта Мансур Айяд аль-Атайби, передает УНН со ссылкой на DW.
Аль-Атайби отметил, что американская сторона не представила СБ ООН доказательств причастности Ирана к инциденту с возможным нападением на два нефтяных танкера в Оманском заливе.
"Мы не обсуждали никаких доказательств", - заявил представитель Кувейта.
В то же время постпред США при ООН Джон Коэн подтвердил позицию Вашингтона, согласно которой ответственность за нападение на танкеры несет Иран.
"Ни одна группировка в регионе не имеет ни ресурсов, ни потенциала, чтобы действовать с такой точностью. Зато у Ирана есть оружие, экспертные данные и информация от спецслужб, чтобы сделать это", - заявил Коэн.
Напомним, Вашингтон располагает видеозаписью, на которой изображено, как лица с иранского военного корабля снимают мину, что не разорвалась, с борта одного из танкеров, которые подверглись нападению в заливе Омана.