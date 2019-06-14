Радбез ООН провів екстрене засідання з атаки на танкери в Оманській затоці

КИЇВ. 14 червня. УНН. Члени Ради безпеки ООН засудили атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, і закликають ретельно розслідувати цей інцидент, але офіційних рішень на екстреному засіданні РБ ООН ухвалено не було. Про це заявив представник головуючого зараз в ООН Кувейту Мансур Айяд аль-Атайбі, передає УНН з посиланням на DW.