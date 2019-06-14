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Радбез ООН провів екстрене засідання з атаки на танкери в Оманській затоці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Члени Ради безпеки ООН засудили атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, і закликають ретельно розслідувати цей інцидент, але офіційних рішень на екстреному засіданні РБ ООН ухвалено не було. Про це заявив представник головуючого зараз в ООН Кувейту Мансур Айяд аль-Атайбі, передає УНН з посиланням на DW.

Радбез ООН провів екстрене засідання з атаки на танкери в Оманській затоці

Аль-Атайбі зазначив, що американська сторона не представила РБ ООН доказів причетності Ірану до інциденту з можливим нападом на два нафтові танкери в Оманській затоці.

"Ми не обговорювали жодних доказів", - заявив представник Кувейту.

Водночас постпред США при ООН Джонатан Коен підтвердив позицію Вашингтона, згідно з якою відповідальність за напад на танкери несе Іран.

"Жодне угруповання у регіоні не має ані ресурсів, ані потенціалу, щоб діяти з такою точністю. Зате в Ірану є зброя, експертні дані та інформація від спецслужб, щоб зробити це", - заявив Коен.

Нагадаємо, Вашингтон має у своєму розпорядженні відеозапис, на якому зображено, як особи з іранського військового корабля знімають міну, що не розірвалася, з борту одного з танкерів, які зазнали нападу в затоці Омана.

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