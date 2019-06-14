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CNN: військові Ірану зняли з борта танкера міну, що не розірвалася

Київ • УНН

 • 12245 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Вашингтон має у своєму розпорядженні відеозапис, на якому зображено, як особи з іранського військового корабля знімають міну, що не розірвалася, з борту одного з танкерів, які зазнали нападу в затоці Омана. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

CNN: військові Ірану зняли з борта танкера міну, що не розірвалася

За твердженням джерел CNN з числа американських офіційних осіб, запис і фотознімки були зроблені з борту військового літака США. Міна нібито була прикріплена до борту танкера Kokuka Courageous.

За версією CNN, іранський корабель наблизився до танкера, незважаючи на те, що в даному районі перебували вже близько чотирьох годин американський есмінець Bainbridge, а також безпілотник США і літак базової патрульної авіації P-8 Poseidon.

"Військові США вважають, що іранці намагалися забрати докази своєї причетності до нападу", - говорилося в матеріалі.

CNN також повідомив, що кілька іранських кораблів прибули в район, де знаходиться Bainbridge. Нібито у зв'язку з цим Центральне командування Збройних сил США заявило, що Вашингтон "не потерпить створення перешкод для Bainbridge".

Нагадаємо, США вважають, за напади на танкери в Оманській затоці у четвер, 13 червня, відповідальний Іран, який своїми діями посилює напруженість у близькосхідному регіоні. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео.

Як відомо, два нафтоналивних судна зазнали в четвер нападу в затоці Омана.

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