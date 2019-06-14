CNN: військові Ірану зняли з борта танкера міну, що не розірвалася

КИЇВ. 14 червня. УНН. Вашингтон має у своєму розпорядженні відеозапис, на якому зображено, як особи з іранського військового корабля знімають міну, що не розірвалася, з борту одного з танкерів, які зазнали нападу в затоці Омана. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.