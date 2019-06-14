CNN: военные Ирана сняли с борта танкера неразорвавшуюся мину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Вашингтон располагает видеозаписью, на которой запечатлено, как лица с иранского военного корабля снимают неразорвавшуюся мину с борта одного из танкеров, подвергшихся нападению в Оманском заливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
По утверждению источников CNN из числа американских официальных лиц, запись и фотоснимки были сделаны с борта военного самолета США. Мина якобы была прикреплена к борту танкера Kokuka Courageous.
По версии CNN, иранский корабль приблизился к танкеру, несмотря на то, что в данном районе находились уже около четырех часов американский эсминец Bainbridge, а также принадлежащие США беспилотник и самолет базовой патрульной авиации P-8 Poseidon.
"Военные США считают, что иранцы пытались собрать улики своей причастности к нападению", - говорилось в материале.
CNN также сообщил, что несколько иранских кораблей прибыли в район, где находится Bainbridge. Якобы в связи с этим Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что Вашингтон "не потерпит создания препятствий для Bainbridge".
Напомним, США считают, что за нападения на танкеры в Оманском заливе в четверг, 13 июня, ответственный Иран, который своими действиями усиливает напряженность в ближневосточном регионе. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео.
Как известно, два нефтеналивных судна подверглись в четверг нападению в Оманском заливе.