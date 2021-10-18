Рада завтра попробует разблокировать подписание закона об олигархах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада на заседании во вторник, 19 октября, планирует рассмотреть проекты постановлений об отмене решения о принятии законопроекта № 5599 об олигархах. Об этом на брифинге по итогам заседания Согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Завтра мы будем, после завершения вопроса об избрании первого заместителя председателя Верховной Рады Украины перейдем к рассмотрению вопросов - так называемого снятия блокирующих постановлений по антиолигархическому закону. Их 12. После того, как мы рассмотрим их, комитет будет готовить эти законопроекты на подпись. После того, как я увижу тот текст, который придет, будет принято решение, как осуществлять дальше", - заявил Стефанчук.
Детали
По его словам, он может быть либо:
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- подписан и направлен Президенту;
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- если там будут найдены противоречия, "131 статья Регламента дает возможность законопроект в стенах ВР, согласовать несогласованность, после чего также направить на подпись Президента".
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"В зависимости от того, какой будет результат после отмены завтрашних 12 постановлений, я буду видеть, какая судьба этого законопроекта", - добавил он.
Что было ранее
Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.
А уже 24 сентября сообщалось, что Рада должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно три (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.
Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.
В то же время народные избранники подали 12 постановлений - от нардепов от "Европейской солидарности" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" - об отмене закона № 5599 об олигархах.