Рада завтра спробує розблокувати підписання закону про олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Верховна Рада на засіданні у вівторок, 19 жовтня, планує розглянути проекти постанов щодо скасування рішення про ухвалення законопроекту № 5599 про олігархів. Про це на брифінгу за підсумками засідання Погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Завтра ми будемо, після завершення питання про обрання першого заступника голови Верховної Ради України перейдемо до розгляду питань — так званого зняття блокуючих постанов по антиолігархічному закону. Їх 12. Після того, як ми розглянемо їх, комітет буде готувати ці законопроекти на підпис. Після того, як я побачу той текст, який прийде, буде прийнято рішення, як здійснювати далі”, — заявив Стефанчук.
Деталі
З його слів, він може бути або:
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- підписаний і направлений Президенту;
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- якщо там будуть знайдені суперечності, "131 стаття Регламенту дає можливість законопроект у стінах ВР, узгодити неузгодженість, після чого також направити на підпис Президента".
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“Залежно від того, який буде результат після скасування завтрашніх 12 постанов, я буду бачити, яка доля цього законопроекту”, — додав він.
Що було раніше
Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.
А вже 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроккт через правову колізію, що виникла. Йдеться про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.
Пізніше, однак, у головному комітеті заявили, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли.
Водночас народні обранці подали 12 постанов — від нардепів від “Європейської солідарності” та “Опозиційної платформи — За життя” — щодо скасування закону № 5599 про олігархів.