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ВР возобновила работу систем мониторинга выбросов парниковых газов

ВР возобновила работу систем мониторинга выбросов парниковых газов

Киев  •  УНН

 • 2110 просмотра

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Верховная Рада приняла закон о восстановлении обязательного мониторинга выбросов парниковых газов. Операторы должны зарегистрироваться в Едином реестре в течение 30 дней после вступления в силу закона.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обязательном восстановлении мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, что с начала войны было добровольно.

Об этом пишет УНН с ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12131.

Детали

Принят №12131 о мониторинге, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. За в целом - 298. Это часть Ukraine Facility Plan

- сообщил Железняк. 

Согласно законопроекту, планируется возобновить работу Единого реестра по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов - публичный электронный реестр, обеспечивающий создание, сбор, накопление, хранение, учет, защиту, отображение, обработку сведений об установках и документов в сфере мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, а также электронное взаимодействие в сфере мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов;

Реестр содержит следующие документы и сведения:

  • заявление о проведении регистрационного действия;
  • отчет оператора;
  • план мониторинга;
  • план мониторинга с изменениями;
  • отчет о совершенствовании;
  • решение о проведении невыездной верификации;
  • верификационный отчет;
  • решение об отказе в принятии отчета оператора;
  • об операторе установки, на которой осуществляется один или более видов деятельности, входящих в перечень видов деятельности, выбросы парниковых газов в результате осуществления которых подлежат мониторингу, отчетности и верификации;
  • об установке, на которой осуществляется один или более видов деятельности, входящих в перечень видов деятельности, выбросы парниковых газов в результате осуществления которых подлежат мониторингу, отчетности и верификации;
  • об объемах выбросов парниковых газов (количественные и качественные показатели);
  • документы по обмену информацией с целью координации действий и/или работы, связанной с мониторингом, отчетностью и верификацией.

Установки, из которых осуществляются выбросы парниковых газов в результате деятельности, входящей в перечень видов деятельности, утвержденного Кабинетом министров, подлежат регистрации в Едином реестре автоматически

- говорится в законе. 

В соответствии с переходными положениями, операторы, которые в период действия военного положения, до дня вступления в силу закона не провели государственную регистрацию установки в Едином реестре по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, обязаны принять такие меры:

подать заявление о проведении государственной регистрации установки в Едином реестре в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу закона;

подать план мониторинга, отчет оператора, который по результатам верификации признан удовлетворительным.

Оператор имеет право не подавать отчет оператора за 2021, 2022 и 2023 отчетные годы, но за 2024 год имеет право подать отчет оператора до конца года, в котором закон вступит в силу.

В случае если установка расположена на территории, на которой ведутся боевые действия или на временно оккупированной территории оператор обязан осуществить государственную регистрацию установки не позднее 90 календарных дней со дня прекращения военного положения, или деоккупации территории.

Напомним,

Концентрация трех основных парниковых газов достигла новых максимумов в 2023 году. Текущие меры приведут лишь к снижению выбросов на 2,6% к 2030 году вместо необходимых 43%.  

Павел Башинский

Павел Башинский

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