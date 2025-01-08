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ВР відновила роботу систем моніторингу викидів парникових газів

ВР відновила роботу систем моніторингу викидів парникових газів

Київ • УНН

 • 18623 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон про відновлення обов'язкового моніторингу викидів парникових газів. Оператори мають зареєструватися в Єдиному реєстрі протягом 30 днів після набрання чинності закону.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про обов’язкове відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, що з початку війни було добровільно.

Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12131.

Деталі

Прийнято №12131 про моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів. За в цілому - 298. Це частина Ukraine Facility Plan

- повідомив Железняк. 

Відповідно до законопроєкту, планується відновити роботу Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів - публічний електронний реєстр, що забезпечує створення, збирання, накопичення, зберігання, облік, захист, відображення, оброблення відомостей про установки та документів в сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, а також електронну взаємодію в сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів;

Реєстр містить такі документи та відомості:

  • заява про проведення реєстраційної дії;
    • звіт оператора;
      • план моніторингу;
        • план моніторингу зі змінами;
          • звіт про вдосконалення;
            • рішення про проведення невиїзної верифікації;
              • верифікаційний звіт;
                • рішення про відмову у прийнятті звіту оператора;
                  • про оператора установки, на якій провадиться один або більше видів діяльності, які входять до переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації;
                    • про установку, на якій провадиться один або більше видів діяльності, які входять до переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації;
                      • про обсяги викидів парникових газів (кількісні та якісні показники);
                        • документи з обміну інформацією з метою координації дій та/або роботи, пов’язаної з моніторингом, звітністю та верифікацією.

                          Установки, з яких здійснюються викиди парникових газів в результаті діяльності, що входить до переліку видів діяльності, затвердженого Кабінетом міністрів, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі автоматично

                          - йдеться в законі. 

                          Відповідно до перехідних положень, оператори, які у період дії воєнного стану, до дня набрання чинності закону не провели державну реєстрацію установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, зобов'язані вжити таких заходів:

                          подати заяву про проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності закону;

                          подати план моніторингу, звіт оператора, що за результатами верифікації визнаний задовільним.

                          Оператор має право не подавати звіт оператора за 2021, 2022 та 2023 звітні роки, але за 2024 рік має право подати звіт оператора до кінця року, в якому закон набере чинності.

                          У разі якщо установка розташована на території, на якій ведуться бойові дії або на тимчасово окупованій території оператор зобов’язаний здійснити державну реєстрацію установки не пізніше 90 календарних днів з дня припинення воєнного стану, або деокупації території.

                          Нагадаємо

                          Концентрація трьох основних парникових газів досягла нових максимумів у 2023 році. Поточні заходи призведуть лише до зниження викидів на 2,6% до 2030 року замість необхідних 43%.  

                          Павло Башинський

                          Павло Башинський

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