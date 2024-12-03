ВР вызывает Умерова на фоне скандала с закупками мин
Киев • УНН
Верховная Рада вызвала министра обороны Рустема Умерова для объяснений по поводу оборонных заказов. Министр должен доложить о скандале с минами и о планах использования 23 млрд гривен.
Верховная Рада проголосовала за вызов министра обороны Рустема Умерова для объяснений по поводу скандалов с оборонными заказами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на депутатский корпус.
Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова по поводу скандалов с оборонными заказами (в частности, мин). ЗА 153 (процедурное решение, нужно 150+)
Как добавил народный депутат Алексей Гончаренко, теперь Умеров должен прийти в парламент и доложить, в частности, о том, куда хотят выделить 23 млрд. гривен.
Дополнение
Министерство обороны Украины сообщило, что причины нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин расследует межведомственная комиссия. В настоящее время использование боеприпасов приостановлено, бракованная партия мин изъята. По предварительным результатам расследования, мины не срабатывают из-за возможных причин дефектов, в том числе некачественных пороховых зарядов или нарушения условий хранения. По этому факту ГБР начало уголовное производство.
Снижение температуры и повышенная влажность: нардеп о выводах комиссии по нештатному срабатыванию 120-мм мин26 нояб. 2024, 15:12 • 34678 просмотров