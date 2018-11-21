Рада отказалась отменять новые правила налогообложения "евроблях"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Нардепы отказались отменить решение Верховной Рады о принятии во втором чтении изменений в Налоговый кодекс относительно новых правил налогообложения авто на "евробляхах", сообщает корреспондент УНН.
Решение по постановлению 8487/П поддержали 57 народных депутатов, а решение по постановлению 8487/П1 — 56.
Так, нардепы отказались поддержать проекты постановления (8487/П и 8487/П1) об отмене решения Верховной Рады Украины от 8 ноября 2018 года о принятии во втором чтении и в целом проект Закона Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств”.
Постановлениями предполагалось доработать соответствующие законопроекты с учетом замечаний и предложений субъектов права законодательной инициативы и внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины во втором чтении.
Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.
Кроме того, 8 ноября парламент одобрил в целом закон 8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, которым утверждены правила оформления так называемых евроблях.