Рада вернула обязательную офицерскую подготовку для медиков и фармацевтов
Киев • УНН
Верховная Рада Украины приняла законопроект №13276, который возвращает обязательную офицерскую подготовку для студентов-медиков и фармацевтов. Это требование касается как государственных, так и частных учреждений высшего образования и вступит в силу с 1 января 2026 года.
Верховная Рада Украины вернула обязательную офицерскую подготовку для студентов-медиков и фармацевтов, приняв в целом законопроект №13276. Это требование касается как государственных, так и частных учреждений высшего образования. Об этом информирует Министерство здравоохранения, передает УНН.
Детали
В четверг, 17 июля украинский Парламент принял закон о внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части военной подготовки граждан по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.
В соответствии с новым Законом, все граждане Украины, обучающиеся в вузах по специальностям медицинского и фармацевтического профиля, годные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор, обязаны проходить военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. Это требование является обязательным и касается как государственных, так и частных учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку магистров по медицинским и фармацевтическим специальностям
В ведомстве напомнили, что с 2006 года такая подготовка осуществлялась исключительно на добровольных началах, хотя ранее она была обязательной для студентов-медиков.
Возвращение к обязательной подготовке обусловлено нехваткой офицеров запаса медицинской службы, которые могут быть привлечены к выполнению задач в период военного положения. Обеспечение достаточного количества специально подготовленных военно-медицинских кадров является ключевым фактором в уменьшении потерь личного состава, снижении уровня летальности и инвалидизации, а также сокращении сроков восстановления боеспособности раненых военнослужащих
Отмечается, что принятие Закона позволит существенно расширить контингент будущих офицеров запаса медицинской службы.
"Отныне военная подготовка станет неотъемлемой составляющей образовательного процесса для студентов соответствующих специальностей", - добавили в ведомстве.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года. Правительство и соответствующие министерства обязаны в течение шести месяцев со дня вступления в силу привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым законодательством.
Напомним
В июне 2025 года Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который предусматривает установить обязательную военную подготовку для студентов-медиков и фармацевтов.
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