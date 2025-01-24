В Минздраве заявили о трудностях с набором студентов на медицинские специальности

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что несмотря на увеличение государственных мест в украинских медицинских вузах, желающих поступить недостаточно. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Сегодня мы видим, что мы увеличиваем государственный заказ, но в этом году мы не заполнили на 100% все места по государственному заказу