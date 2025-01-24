В Минздраве заявили о трудностях с набором студентов на медицинские специальности
Киев • УНН
Министр здравоохранения сообщил о недоборе студентов на медицинские специальности, несмотря на увеличение госзаказа. Во Львовском университете запускают пилотный проект с новым подходом к обучению медиков.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что несмотря на увеличение государственных мест в украинских медицинских вузах, желающих поступить недостаточно. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, пишет УНН.
Детали
Сегодня мы видим, что мы увеличиваем государственный заказ, но в этом году мы не заполнили на 100% все места по государственному заказу
Для решения этой проблемы Минздрав начал экспериментальный проект на базе Львовского университета. Он предусматривает изменение подходов к обучению будущих медиков:
- студенты будут получать доступ к пациентам с первого курса;
- процесс обучения предусматривает постепенное развитие: от ухода за пациентами до работы младшим медицинским работником;
- акцент делается на постоянном практическом опыте.
По словам Ляшко, такая реформа позволит сделать медицинское образование более привлекательным для выпускников школ и будет способствовать формированию качественного кадрового резерва для системы здравоохранения.
Напомним
Минздрав представил стратегию развития медицины до 2030 года с фокусом на качество, доступность и бесплатность. План включает два трехлетних этапа реализации и учитывает опыт предыдущих реформ.