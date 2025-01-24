У МОЗ заявили про труднощі з набором студентів на медичні спеціальності

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що попри збільшення державних місць в українських медичних вузах, бажаючих вступити недостатньо. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, пише УНН.

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Сьогодні ми бачимо, що ми збільшуємо державне замовлення, але цього року ми не заповнили на 100% всі місця по державному замовленню - зазначив міністр.

Для вирішення цієї проблеми МОЗ розпочало експериментальний проєкт на базі Львівського університету. Він передбачає зміну підходів до навчання майбутніх медиків:

• студенти отримуватимуть доступ до пацієнтів з першого курсу;

• процес навчання передбачає поступовий розвиток: від догляду за пацієнтами до роботи молодшим медичним працівником;

• акцент робиться на постійному практичному досвіді.

За словами Ляшка, така реформа дозволить зробити медичну освіту привабливішою для випускників шкіл і сприятиме формуванню якісного кадрового резерву для системи охорони здоров’я.

Нагадаємо

МОЗ представило стратегію розвитку медицини до 2030 року з фокусом на якість, доступність та безоплатність. План включає два трирічні етапи реалізації та враховує досвід попередніх реформ.