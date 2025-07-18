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Рада повернула обов'язкову офіцерську підготовку для медиків та фармацевтів

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13276, який повертає обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів. Ця вимога стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти та набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Рада повернула обов'язкову офіцерську підготовку для медиків та фармацевтів

Верховна Рада України повернула обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів, ухваливши в цілому законопроєкт №13276. Ця вимога стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я, передає УНН.

Деталі

У четвер, 17 липня український Парламент ухвалив закон щодо внесення змін до статті 11 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" у частині військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Відповідно до нового Закону, всі громадяни України, які навчаються у вишах за спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Ця вимога є обов’язковою та стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за медичними та фармацевтичними спеціальностями

- йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що з 2006 року така підготовка здійснювалася виключно на добровільних засадах, хоча раніше вона була обов’язковою для студентів-медиків.

Повернення до обов’язкової підготовки зумовлене браком офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути залучені до виконання завдань у період воєнного стану. Забезпечення достатньої кількості спеціально підготовлених військово-медичних кадрів є ключовим фактором у зменшенні втрат особового складу, зниженні рівня летальності та інвалідизації, а також скороченні строків відновлення боєздатності поранених військовослужбовців

- пояснили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначається, що ухвалення Закону дозволить суттєво розширити контингент майбутніх офіцерів запасу медичної служби.

"Відтепер військова підготовка стане невід’ємною складовою освітнього процесу для студентів відповідних спеціальностей", - додали у відомстві.

Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року. Уряд і відповідні міністерства зобов’язані протягом шести місяців із дня набрання чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового законодавства. 

Нагадаємо

У червні 2025 року Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає встановити обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів. 

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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