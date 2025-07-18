Рада повернула обов'язкову офіцерську підготовку для медиків та фармацевтів
Київ • УНН
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13276, який повертає обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів. Ця вимога стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти та набуде чинності з 1 січня 2026 року.
Верховна Рада України повернула обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів, ухваливши в цілому законопроєкт №13276. Ця вимога стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я, передає УНН.
Деталі
У четвер, 17 липня український Парламент ухвалив закон щодо внесення змін до статті 11 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" у частині військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.
Відповідно до нового Закону, всі громадяни України, які навчаються у вишах за спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Ця вимога є обов’язковою та стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за медичними та фармацевтичними спеціальностями
У відомстві нагадали, що з 2006 року така підготовка здійснювалася виключно на добровільних засадах, хоча раніше вона була обов’язковою для студентів-медиків.
Повернення до обов’язкової підготовки зумовлене браком офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути залучені до виконання завдань у період воєнного стану. Забезпечення достатньої кількості спеціально підготовлених військово-медичних кадрів є ключовим фактором у зменшенні втрат особового складу, зниженні рівня летальності та інвалідизації, а також скороченні строків відновлення боєздатності поранених військовослужбовців
Зазначається, що ухвалення Закону дозволить суттєво розширити контингент майбутніх офіцерів запасу медичної служби.
"Відтепер військова підготовка стане невід’ємною складовою освітнього процесу для студентів відповідних спеціальностей", - додали у відомстві.
Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року. Уряд і відповідні міністерства зобов’язані протягом шести місяців із дня набрання чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового законодавства.
Нагадаємо
У червні 2025 року Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає встановити обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів.
У МОЗ заявили про труднощі з набором студентів на медичні спеціальності24.01.25, 12:00 • 103306 переглядiв