Рада усиливает ответственность за депортацию украинских детей: в Уголовный кодекс внесут изменения
Киев • УНН
ВР инициировала изменения в УКУ, чтобы определить незаконное перемещение и депортацию детей как военные преступления. Это касается представителей любого иностранного государства.
Верховная Рада Украины инициировала усиление ответственности за незаконное перемещение и депортацию украинских детей. Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа", передает УНН.
Детали
Как отметила народный депутат от фракции "Слуга Народа", руководитель сети ПАСЕ по вопросам положения украинских детей Елена Хоменко, речь идет о законопроекте №12170, который предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за незаконное перемещение, депортацию, неоправданную задержку репатриации ребенка, вербовку и использование ребенка в военных целях представителем иностранного государства.
По словам Хоменко, данным законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины и определить такие действия в отношении детей как военные преступления. В данном случае речь идет не только о россиянах или белорусах, которые были причастны к похищению украинских детей – речь идет о представителях любого иностранного государства, причастных к совершению таких преступлений.
Законопроект предусматривает дополнить статью 438 Уголовного кодекса Украины, определяющую военные преступления, чтобы дать правоохранителям необходимые юридические инструменты для их эффективного преследования
Напомним
На оккупированных территориях Украины россияне увеличивают финансирование военизированной организации "юнармия", чтобы готовить их к войне. В Центре национального сопротивления назвали этот шаг частью преступной стратегии по геноциду идентичности.