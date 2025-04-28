Рада усиливает ответственность за депортацию украинских детей: в Уголовный кодекс внесут изменения

Верховная Рада Украины инициировала усиление ответственности за незаконное перемещение и депортацию украинских детей. Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа", передает УНН.

Детали

Как отметила народный депутат от фракции "Слуга Народа", руководитель сети ПАСЕ по вопросам положения украинских детей Елена Хоменко, речь идет о законопроекте №12170, который предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за незаконное перемещение, депортацию, неоправданную задержку репатриации ребенка, вербовку и использование ребенка в военных целях представителем иностранного государства.

По словам Хоменко, данным законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины и определить такие действия в отношении детей как военные преступления. В данном случае речь идет не только о россиянах или белорусах, которые были причастны к похищению украинских детей – речь идет о представителях любого иностранного государства, причастных к совершению таких преступлений.

Законопроект предусматривает дополнить статью 438 Уголовного кодекса Украины, определяющую военные преступления, чтобы дать правоохранителям необходимые юридические инструменты для их эффективного преследования – заявила Хоменко.

Напомним

На оккупированных территориях Украины россияне увеличивают финансирование военизированной организации "юнармия", чтобы готовить их к войне. В Центре национального сопротивления назвали этот шаг частью преступной стратегии по геноциду идентичности.