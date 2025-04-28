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Рада посилює відповідальність за депортацію українських дітей: у Кримінальний кодекс внесуть зміни

Київ • УНН

 • 2892 перегляди

ВР ініціювала зміни до ККУ, щоб визначити незаконне переміщення та депортацію дітей як воєнні злочини. Це стосується представників будь-якої іноземної держави.

Рада посилює відповідальність за депортацію українських дітей: у Кримінальний кодекс внесуть зміни

Верховна Рада України ініціювала посилення відповідальності за незаконне переміщення і депортацію українських дітей. Про це повідомила пресслужба партії "Слуга народу", передає УНН.

Деталі

Як зазначила народна депутатка від фракції "Слуга Народу", очільниця мережі ПАРЄ з питань становища українських дітей Олена Хоменко, йдеться про законопроект №12170, який передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення, депортацію, невиправдану затримку репатріації дитини, вербування та використання дитини у військових цілях представником іноземної держави.

За словами Хоменко, даним законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України і визначити такі дії стосовно дітей як воєнні злочини. У даном випалку йдеться не лише про росіян чи білорусів, які були причетні до викрадення українських дітей – мова йде про представників будь-якої іноземної держави, які причетні до здійснення таких злочинів.

Законопроєкт передбачає доповнити статтю 438 Кримінального кодексу України, що визначає воєнні злочини, аби дати правоохоронцям необхідні юридичні інструменти для їх ефективного переслідування

 – заявила Хоменко.

Нагадаємо

На окупованих територіях України росіяни збільшують фінансування воєнізованої організації "юнармія", аби готувати їх до війни. У Центрі національного спротиву назвали цей крок частиною злочинної стратегії з геноциду ідентичності.

Євген Устименко

Євген Устименко

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