Рада приняла Госбюджет-2018 с дефицитом в 81,9 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Верховная Рада приняла Госбюджет на следующий год с предельный объем дефицита в сумме 81 млрд 849 4 млн. грн. Об этом говорится в проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год, сообщает УНН.
Доходы госбюджета на 2018 год предусмотрено сумме 913 млрд 613,7 млн грн., в том числе доходы общего фонда - 839 млрд 837,4 млн грн и доходы специального фонда - 73 млрд 776,3 млн гривен.
Расходы госбюджета на 2018 год предусмотрено в сумме 988 млрд 634,3 млн грн, в том числе расходы общего фонда - 906 млрд 650,3 млн грн и расходы специального фонда - 81 млрд 984,1 млн гривен.
Напомним, в 2018 году доходы государственного бюджета от налогов должны увеличиться в среднем на 11 млрд грн.