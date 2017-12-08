Рада приняла Госбюджет-2018 с дефицитом в 81,9 млрд грн

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 90490 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 61562 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108922 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110235 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129199 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106137 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107873 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113178 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117401 просмотра

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Рада приняла Госбюджет-2018 с дефицитом в 81,9 млрд грн

Рада приняла Госбюджет-2018 с дефицитом в 81,9 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 14121 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Верховная Рада приняла Госбюджет на следующий год с предельный объем дефицита в сумме 81 млрд 849 4 млн. грн. Об этом говорится в проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год, сообщает УНН.

Доходы госбюджета на 2018 год предусмотрено сумме 913 млрд 613,7 млн грн., в том числе доходы общего фонда - 839 млрд 837,4 млн грн и доходы специального фонда - 73 млрд 776,3 млн гривен.

Расходы госбюджета на 2018 год предусмотрено в сумме 988 млрд 634,3 млн грн, в том числе расходы общего фонда - 906 млрд 650,3 млн грн и расходы специального фонда - 81 млрд 984,1 млн гривен.

Напомним, в 2018 году доходы государственного бюджета от налогов должны увеличиться в среднем на 11 млрд грн.

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