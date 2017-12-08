Рада ухвалила Держбюджет-2018 із дефіцитом у 81,9 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила Держбюджет на наступний рік із граничний обсяг дефіциту у сумі 81 млрд 849,4 млн. грн. Про це йдеться у Проекті Закону про Державний бюджет України на 2018 рік, повідомляє УНН.
Доходи держбюджету на 2018 рік передбачено сумі 913 млрд 613,7 млн. грн., у тому числі доходи загального фонду – 839 млрд 837,4 млн. грн. та доходи спеціального фонду – 73 млрд 776,3 млн. гривень.
Видатки держбюджету на 2018 рік передбачено у сумі 988 млрд 634,3 млн. грн., у тому числі видатки загального фонду – 906 млрд 650,3 млн. грн. та видатки спеціального фонду – 81 млрд 984,1 млн. гривень.
Нагадаємо, у 2018 році доходи державного бюджету від податків мають збільшитися загалом на 11 млрд грн.